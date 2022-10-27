Звезда «Битвы экстрасенсов» о Слепакове: «Три года поездит, а потом вернется в Россию»

Звезда Comedy Club Семен Слепаков сбежал в Израиль в начале этого года. Причем комик не упускает возможности, чтобы не высмеять своих соотечественников в сложное для страны время.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова считает, что артист просто запутался. Он потерял музу и не может определиться - где же на самом деле ему лучше.

«Его отъезд совершенно не связан с мировыми событиями, - говорит шаманка Teleprogramma.pro. - Семен запутался и стал терять самого себя. Я вижу у него глубокий кризис и все его действия в последнее время стали каким-то бессмысленными.

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Юморист пытается создать что-то новое и разобраться в себе. Сначала Слепаков хотел переехать в Америку, но не срослось. Затем поехал в Израиль. Эти действия временные и совсем скоро он вернется обратно».

Кажетта считает, что Слепаков будет находиться в переездах еще около 3 лет.