Абсолютный везунчик! Этот знак зодиака — один из немногих, кто сможет подзаработать в ноябре

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«Рак — один из немногих представителей зодиакального круга, которому удастся хорошо подзаработать в ноябре. Его ждет несколько финансовых неожиданностей, и каждая будет приятнее предыдущей.

Вселенная решила отблагодарить Рака. Несмотря на приятные сюрпризы, стоит прислушиваться к своей интуиции и тщательно расписывать бюджет. А вдруг это звездная проверка, от которой зависит ваше благосостояние в следующем году?

Покажите себя с лучшей стороны: не транжирьте деньги, средства направляйте только в дело и опасайтесь мошенников», — говорится в финансовом прогнозе.