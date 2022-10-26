Запастись финансовой подушкой при экстренной смене работы: какому знаку зодиака в ноябре грозит кризис

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«В ноябре Водолеям будет сложно найти контакты с коллективом, поэтому следует надеяться на лучшее, но при этом готовиться к худшему. Люди этого знака начнут собирать финансовую подушку безопасности на случай экстренной смены работы и будут абсолютно правы.

Также можете задуматься о том, чтобы закрыть все мелкие кредиты или объединить их в один большой. Вселенная окажет поддержку Водолеям, которые работают с техникой и финансами, остальным же придется рассчитывать только на себя», — говорится в финансовом прогнозе.