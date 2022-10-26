Лунное затмение 8 ноября больно ударит по кошельку: какому знаку зодиака грозит долговая яма

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Люди этого знака опрометчиво надеются, что им удалось обрести финансовую стабильность и есть возможность жить так, как им хочется. Вселенная спустит Близнецов с небес на землю. Людям этого знака придется столкнуться с непредвиденными тратами, которые по сумме в несколько раз превосходят их денежные поступления.

Между помощью близких и услугами кредиторов выбирайте первое, иначе можете надолго попасть в долговую яму», - говорится в финансовом прогнозе.