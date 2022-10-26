Лунное затмение 8 ноября больно ударит по кошельку: какому знаку зодиака грозит долговая яма

Какому знаку зодиака стоит более ответственно распоряжаться финансами в последний осенний месяц? Лунное затмение 8 ноября больно ударит по кошельку представителей этого зодиакального круга. О ком речь? И это Близнецы.
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«Люди этого знака опрометчиво надеются, что им удалось обрести финансовую стабильность и есть возможность жить так, как им хочется. Вселенная спустит Близнецов с небес на землю. Людям этого знака придется столкнуться с непредвиденными тратами, которые по сумме в несколько раз превосходят их денежные поступления.
Между помощью близких и услугами кредиторов выбирайте первое, иначе можете надолго попасть в долговую яму», - говорится в финансовом прогнозе.
По материалам 7days