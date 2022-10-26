«Будьте внимательны»: Володина назвала людей, которых нужно опасаться до 8 ноября

Астролог Василиса Володина сообщила, что 25 октября мы вступили в «коридор затмений», который завершится лунным 8 ноября.
Вплоть до этого дня планеты будут странным образом воздействовать на психику людей. А у тех, кто имеет соответствующие диагнозы, поведение может стать максимально неадекватным.
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«Коридор затмений» - всегда время психических обострений там, где эта психика, как тонкий лед. Например, меня уже больше 10 лет забрасывает письмами человек с выраженной шизофренией. И именно в моменты затмений у него случается очередное обострение», - призналась в своем телеграме Василиса Володина.
Она рассказала, что знает его персональные данные и намерена обратиться в правоохранительные органы, поскольку постоянно получает от него угрозы.
«Искренне рекомендую, если у вас есть родственники с особенностями психики - будьте внимательны, осторожны с ними, наблюдайте пристально в ближайшие 2-3 недели. Если чьи-то родственники с отклонениями психики — это вы сами и есть, не пропускайте прием препаратов», - посоветовала Володина.