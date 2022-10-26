2023 - важно, чтобы все не треснуло: Тамара Глоба назвала самый критический год за последнюю тройку лет

Тамара Глоба в свежем прогнозе на самое ближайшее будущее описала, каким будет 2023 год. Так, астролог пояснила, что процессы, которые были запущенны еще в конце лета найдут свое отражение и осенью. Ноябрь и декабрь 2022 года - это время споров. А начало 2023 года ознаменуется новыми конфликтами.

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Кроме того, Тамара Глоба считает, что год Тигра станет самым сложным в последней тройке лет - 2021, 2022 и 2023. О каких-то позитивных изменения можно говорить не ранее, чем через 2-2,5 года.

«Самый критический период - 2023. Важно, чтобы все не треснуло. Новые конфликты, которые могут возникнуть и будут очень серьезные - это будет период конца года. Ноябрь, декабрь особенно. И это начало 2023 года», - говорила Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец».

Ранее мы писали, какие природные катаклизмы предсказала астролог в год Тигра.