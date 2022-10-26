Ноябрь, декабрь 2022 и начало 2023! Глоба предрекла россиянам новый всплеск проблем после затишья

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог назвала 2023 год самым тревожным и сложным.

Тамара Глоба дала прогноз на самое ближайшее время, объяснив, чего ждать россиянам в этот переменчивый период.

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Так, затронув прошедшую весну 2022 года, астролог пояснила, что это время стало смутным, шли переговоры. А вот лето спутало карты, народ стал метаться, искать свое место. После мая все смогли хотя бы немного выдохнуть на фоне «затишья».

Какое же время станет наиболее важным в год противостояния Марса? Все процессы были запущены еще в конце лета, именно тогда начался активный период споров.

«Новые конфликты, которые могут возникнуть и будут очень серьезными — это будет период конца года. Ноябрь, декабрь особенно. И это начало 2023 года», — пояснила Тамара Глоба в YouTube-посте «Стрелец-молодец».

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