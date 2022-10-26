2023 — год наводнений и землетрясений! Тамара Глоба предрекла страшные катаклизмы в год Тигра

Тамара Глоба в прогнозе на будущее, рассказала о том, чего ждать от переменчивого 2023 года. Во-первых, этот год станет самым сложным за последнюю тройку лет — 2021, 2022 и 2023.

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«Мир полностью меняется, по большому счету изменится абсолютно все — цивилизация, экономика, психология», — говорила Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец».

Также астролог уточнила, что люди, которые когда-то имели много, рискуют остаться без всего. И наоборот, те, у кого ничего не было смогут захватить в свои руки то, что будет новым.

Новые возможности;

Новые технологии;

Новые финансовые потоки;

Новые структуры на основе электронных систем.

Ко всему прочему, Тамара Глоба предрекла катаклизмы, которые возможны в год Тигра. Речь идет о погодных и природных аномалиях.