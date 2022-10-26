2023 — год наводнений и землетрясений! Тамара Глоба предрекла страшные катаклизмы

Тамара Глоба в прогнозе на будущее, рассказала о том, чего ждать от переменчивого 2023 года. Во-первых, этот год станет самым сложным за последнюю тройку лет — 2021, 2022 и 2023.
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«Мир полностью меняется, по большому счету изменится абсолютно все — цивилизация, экономика, психология», — говорила Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец».
Также астролог уточнила, что люди, которые когда-то имели много, рискуют остаться без всего. И наоборот, те, у кого ничего не было смогут захватить в свои руки то, что будет новым.
- Новые возможности;
- Новые технологии;
- Новые финансовые потоки;
- Новые структуры на основе электронных систем.
Ко всему прочему, Тамара Глоба предрекла катаклизмы, которые возможны в год Водяного Кролика. Речь идет о погодных и природных аномалиях.
«В 2023 году в мире могут происходить наводнения и землетрясения. Однако в конце концов все начнет налаживаться», — заверила астролог.