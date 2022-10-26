2023 — год наводнений и землетрясений! Тамара Глоба предрекла страшные катаклизмы

Тамара Глоба в прогнозе на будущее, рассказала о том, чего ждать от переменчивого 2023 года. Во-первых, этот год станет самым сложным за последнюю тройку лет — 2021, 2022 и 2023.

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