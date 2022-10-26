Володина дала полный список людей, судьбу которых изменит лунное затмение — уже 8 ноября

Предстоящее лунное затмение 8 ноября, по словам Василисы Володиной, астролога, может изменить судьбу людей.

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В этот энергетически насыщенный день важно не поддаться его влиянию, сохранить самообладание, спокойствие и выдержку и не натворить дел, о которых потом люди обычно жалеют.

По словам эксперта, публика по-разному реагирует на влияние Луны — кто-то меньше, а кто-то очень активно. Список тех, кто особенно сильно способен отреагировать на предстоящее затмение Володина обнародовала в Telegram-канале «Василиса Володина».