Три знака зодиака, которых ждет опасность 27 октября

Астролог Мирелла Гасанова считает, что четверг, 27 октября, будет напряженным днем для некоторых знаков зодиака

Раки (22 июня – 22 июля)

Сегодня вы способны нейтрализовать силу конкурентов и профессиональных соперников благодаря упорному труду и четкому общению. Как только ваши соперники поймут, насколько серьезно вы настроены, они легко сдадутся. Если вы покажете, что у вас самые добрые намерения, а ваша трудовая этика сильна, то ваши соперники не смогут существенно дестабилизировать вас. Будьте сосредоточены!

Козероги (23 декабря – 20 января)

Сегодня вам придется применить такт, чтобы одержать победу над своими оппонентами. Избегайте обострения, насколько это возможно, чтобы держать ситуацию под контролем. Нет ничего лучше дипломатии, такта и обаяния, чтобы изменить мнение раздражающего соперника.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Сегодня мельница слухов и сплетен в офисе будет работать как никогда. Постарайтесь изо всех сил игнорировать все эти разговоры, даже если вы узнаете, что некоторые из них касаются вас. Не позволяйте этому задеть вас, и все будет хорошо. Это только отвлечет вас от работы и плохо отразится на вашем профессионализме.