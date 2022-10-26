Уже в ноябре: Володина назвала знаковый день для нашей страны – поворот неизбежен

Важный день для всей планеты, а значит и для нашей страны тоже, назвала Василиса Володина в своем Telegram-канале «Василиса Володина». Это день лунного затмения – 8 ноября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
25 октября мы вступили в так называемый «коридор затмений», который начался с солнечного затмения и завершится лунным.
Многие люди почувствуют в этот период и особенно 8 ноября влияние непреодолимой энергии, которой стоит опасаться. Необходимо постараться не поддаваться ей и максимально включить разум.
Лучше отложить принятие важных решений до момента окончания «коридора затмений». Если сейчас предпринимать что-то кардинальное, далее судьба может распоряжаться нами, а не мы ею.
Так что терпим до поворотного дня - 8 ноября - и только после него беремся за свою жизнь с максимальной отдачей.