Уже в ноябре: Володина назвала знаковый день для нашей страны – поворот неизбежен

Важный день для всей планеты, а значит и для нашей страны тоже, назвала Василиса Володина в своем Telegram-канале «Василиса Володина». Это день лунного затмения – 8 ноября.

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25 октября мы вступили в так называемый «коридор затмений», который начался с солнечного затмения и завершится лунным.

Многие люди почувствуют в этот период и особенно 8 ноября влияние непреодолимой энергии, которой стоит опасаться. Необходимо постараться не поддаваться ей и максимально включить разум.