Володина назвала даты рождения людей, на которых сильно отразится затмение

Василиса Володина предупреждала о коридоре затмений, который пройдет с 25 октября по 8 ноября. В этот период, по ее словам, не следует принимать важные решения. Да и вообще по возможности нужно меньше выходить из дома и сократить общение с людьми до минимума.

Володина также привела список тех, на кого влияют оба затмения: и сегодняшнее, 25.10, и то, которое будет 8.11.