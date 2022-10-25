Володина назвала даты рождения людей, на которых сильно отразится затмение

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

А вы есть в этом списке?

Василиса Володина предупреждала о коридоре затмений, который пройдет с 25 октября по 8 ноября. В этот период, по ее словам, не следует принимать важные решения. Да и вообще по возможности нужно меньше выходить из дома и сократить общение с людьми до минимума.

Володина также привела список тех, на кого влияют оба затмения: и сегодняшнее, 25.10, и то, которое будет 8.11.

Фото: соцсети

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«Этим людям нужно особенно внимательно отнестись к происходящим прямо сейчас событиям», — предупредила Володина.

Фото: соцсети

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