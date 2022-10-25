Может быть жестко! Победительница «Битвы экстрасенсов» рассказала, что принесет новолуние 25 октября

Виктория Райдос. Кадр из программы «Битва экстрасенсов»

Виктория Райдос. Кадр из программы «Битва экстрасенсов» 

Виктория Райдос озвучила свой прогноз.

Во вторник, 25 октября, россияне увидят новолуние, которое совпадет с частичным солнечным затмением. В этот день Луна будет находиться в знаке Скорпиона. 

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По словам победительницы «Битвы экстрасенсов» Виктории Райдос, это время — не лучший этап для претворения чего бы то ни было в жизнь. Для осуществления своих планов лучше дождаться новой Луны.

В новолуние ясновидящая посоветовала следить за знаками. Тревоги и страхи могут выйти на первый план, но бояться их не стоит. Ведь таким образом «подсветятся» темы, на которые стоит обратить внимание.

«Может быть жестко, может быть очень жестко — зависит от того, как быстро вы сможете воспринять энергию перехода и начать следовать курсом, который предначертан. Избавляйтесь от пережитков, отменяйте установки, которые более не работают, страхи, лень и предубеждения», — процитировал Викторию «СтарХит».

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