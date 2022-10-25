Может быть жестко! Победительница «Битвы экстрасенсов» рассказала, что принесет новолуние 25 октября

Во вторник, 25 октября, россияне увидят новолуние, которое совпадет с частичным солнечным затмением. В этот день Луна будет находиться в знаке Скорпиона.

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По словам победительницы «Битвы экстрасенсов» Виктории Райдос, это время — не лучший этап для претворения чего бы то ни было в жизнь. Для осуществления своих планов лучше дождаться новой Луны.

В новолуние ясновидящая посоветовала следить за знаками. Тревоги и страхи могут выйти на первый план, но бояться их не стоит. Ведь таким образом «подсветятся» темы, на которые стоит обратить внимание.