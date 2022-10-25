Ни в коем случае не делайте этого! Чего стоит избегать в новолуние 25 октября

Виктория Райдос. Кадр из программы «Битва экстрасенсов»

Виктория Райдос. Кадр из программы «Битва экстрасенсов» 

Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос дала свой прогноз.

Во вторник, 25 октября, земляне увидят новолуние. Оно совпадет с частичным солнечным затмением. В этот день Луна будет находиться в знаке Скорпиона. 

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Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос дала свой прогноз на осеннее новолуние. В числе прочего она рассказала, чего не следует делать в этот день.

По словам ясновидящей, 25 октября стоит отказаться от хирургических вмешательств, процедур в салонах красоты и финансовых сделок с крупными суммами. Также лучше не брать и не давать деньги в долг.

Помимо этого не нужно принимать важные решения, основываясь на рекомендациях окружающих. 

«Не идите на поводу у своих эмоций, какими бы яркими они ни были, старайтесь сохранить максимально спокойное состояние, не отрицая того, что чувствуете. Верьте, что все происходящее пойдет вам во благо», — процитировал Райдос «СтарХит».

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