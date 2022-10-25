Ни в коем случае не делайте этого! Чего стоит избегать в новолуние 25 октября

Во вторник, 25 октября, земляне увидят новолуние. Оно совпадет с частичным солнечным затмением. В этот день Луна будет находиться в знаке Скорпиона.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос дала свой прогноз на осеннее новолуние. В числе прочего она рассказала, чего не следует делать в этот день.

По словам ясновидящей, 25 октября стоит отказаться от хирургических вмешательств, процедур в салонах красоты и финансовых сделок с крупными суммами. Также лучше не брать и не давать деньги в долг.

Помимо этого не нужно принимать важные решения, основываясь на рекомендациях окружающих.