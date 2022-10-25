Астролог назвала знак зодиака, которому во что бы то ни стало надо рассчитаться с долгами в ноябре

Астролог Галина Краснопевцева в ноябрьском прогнозе назвала всего один знак зодиака, которому стоит вернуть прежние долги, рассчитавшись по всем займам.

Представители этого зодиакального круга должны проявить ответственность к финансам. О каком знаке зодиака идет речь?

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Стрельцов ожидает воплощение планов в профессиональной деятельности.

«В финансовой сфере звезды советуют закрыть долги до конца месяца», — добавила астролог.

По материалам 7days