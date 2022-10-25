2023 — сложный для всего человечества! Тамара Глоба предрекла, когда ждать первый кризисный пик

Тамара Глоба назвала 2023 год самым сложным для всего человечества. В последней тройке лет — 2021, 2022 и 2023 — он выдастся поистине тревожным и непростым.

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Также астролог предрекла, когда ждать первый пик в новом 2023 году. Тамара Глоба дала понять, что ситуация обострится еще в конце 2022-го. Эта волна ожидается и в начале 2023 года. После пика кризиса последуют ослабления.