2023 — сложный для всего человечества! Тамара Глоба предрекла, когда ждать первый кризисный пик

Тамара Глоба назвала 2023 год самым сложным для всего человечества. В последней тройке лет — 2021, 2022 и 2023 — он выдастся поистине тревожным и непростым.
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Также астролог предрекла, когда ждать первый пик в новом 2023 году. Тамара Глоба дала понять, что ситуация обострится еще в конце 2022-го. Эта волна ожидается и в начале 2023 года. После пика кризиса последуют ослабления.
Так, астролог уточнила, что события, которые касаются этого непростого периода, приведут в итоге к желанию объединиться всем миром, как бы странно это сейчас не звучало.
«И с 2026-го мы начнем те события, которые могут привести к открытому миру. Не будет того, что мы называем визами. Нас ждет постепенное разрушение границ, открытие государств и построение общего мира на дружественной основе», — заверила Глоба.
По материалам «Вечерняя Москва»