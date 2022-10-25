«Все окончательно разрешится...»: Володина назвала решающие годы для России, когда все утрясется

Василиса Володина в свежем прогнозе дала понять, что уже конец октября и начало ноября 2022 года станут для России важной отметкой. На фоне всех событий новый 2023 год обещает стать критически нужным.

При этом астролог подметила, что «про мягкость» говорить пока не не приходится. Россия попала в затяжной неприятный процесс. Вторым переломным моментом станет весна 2023 года. Но боятся этого периода не стоит. Это время ознаменуется трансформацией мира и людей.

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Говоря о важных периодах для России, астролог назвала годы из ближайшего цикла лет, когда все утрясется и более или менее придет в норму.

«Все разрешится окончательно к 2025–2026 годам», - отметила Володина.

По материалам «Вечерняя Москва»