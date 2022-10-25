Астролог назвала всего один знак зодиака, которому обязательно стоит заняться здоровьем в ноябре

Астролог Галина Краснопевцева в свежем ноябрьском прогнозе назвала всего один знак зодиака, представителям которого стоит обратить внимание на свое здоровье.

Так, эксперт считает, что людям, рожденным под этим знаком зодиака, не стоит пренебрегать собой, откладывая посещение врача. Безответственное отношение к здоровью может повлечь в последствии малоприятный результат. О каком знаке зодиака речь? И это Водолеи.

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«Им стоит обратить внимание на здоровье. В ноябре их сердца неожиданно окутает сентиментальность. Любовь во всех отношениях обещает быть взаимной», - отметила астролог.

Кроме того, во второй половине месяца Водолеев будет крайне сложно остановить в безудержном желании творить, появится ясность ума.