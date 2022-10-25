Астролог назвала один знак зодиака, который найдет свою любовь в ноябре

Астролог Галина Краснопевцева дала ноябрьский прогноз, рассказав, какой знак зодиака может рассчитывать на судьбоносное знакомство.

Представителям этого зодиакального круга, не обремененного отношениями, в последний осенний месяц 2022 года повезет в любви. О каком знаке зодиака речь? И это Стрелец.

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«Женатые представители этого знака смогут наладить семейную жизнь, а одиноким Стрельцам предсказывают романтические обстоятельства для встречи со своей второй половиной», — отметила астролог.

К тому же, Стрельцов ожидает воплощение планов в профессиональной деятельности. В финансовой сфере звезды советуют закрыть долги до конца месяца.

По материалам 7days