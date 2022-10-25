Астролог назвала один знак зодиака, который найдет свою любовь в ноябре

Какой знак зодиака встретит любовь в ноябре. Фото: Global Look Press

Астролог Галина Краснопевцева сулит знакомства для свободных представителей этого зодиакального круга.

Астролог Галина Краснопевцева дала ноябрьский прогноз, рассказав, какой знак зодиака может рассчитывать на судьбоносное знакомство.

Представителям этого зодиакального круга, не обремененного отношениями, в последний осенний месяц 2022 года повезет в любви. О каком знаке зодиака речь? И это Стрелец.

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«Женатые представители этого знака смогут наладить семейную жизнь, а одиноким Стрельцам предсказывают романтические обстоятельства для встречи со своей второй половиной», — отметила астролог.

К тому же, Стрельцов ожидает воплощение планов в профессиональной деятельности. В финансовой сфере звезды советуют закрыть долги до конца месяца.

По материалам 7days

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