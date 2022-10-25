Астролог Краснопевцева назвала один знак зодиака, которого ждет карьерный взлет в ноябре

Астролог Галина Краснопевцева в свежем ноябрьском прогнозе рассказала, какой знак зодиака ждет карьерный взлет. Для представителей этого зодиакального круга последний месяц осени вполне может стать удачным. О каком знаке зодиака идет речь?

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Так, эксперт считает, что для Львов ноябрь станет именно тем периодом, когда вероятность в продвижении по карьерной лестнице будет необычайно высока. Энергия этих знаков зодиака пронесется вихрем по всем задуманным целям. А здоровье благодаря позитивному жизненному восприятию будет стабильным и крепким.

Совет: астролог Краснопевцева предостерегает общительных Львов от сомнительных контактов. В знакомствах этому знаку зодиака стоит быть более избирательным в ноябре.

По материалам 7days