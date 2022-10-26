«Дела пойдут в гору»: кому улыбнется удача в среду, 26 октября

Среда, 26 октября, удачный день, в особенности в отношении карьеры. Так считает биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Львы (23 июля – 23 августа)

Для Львов, занимающих руководящие должности, день будет особенно удачным. Вы можете рассчитывать на повышение или продвижение по службе.

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Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, занимающиеся продажами и маркетингом, если им предложат новую работу в этот день, должны согласиться, так как в дальнейшем это окажется существенным шагом вперед к успеху. Не раздумывайте, даже если предлагаемая зарплата не соответствует вашим ожиданиям. Подумайте о выгоде в долгосрочной перспективе.

Водолеи (21 января – 19 февраля)

День будет запоминающийся в карьерном плане. Все сложится так, как вы планировали. Любые трудности будут устранены с вашего пути. Проблемы, скорее всего, будут решены, а дела пойдут в гору. Для некоторых из вас предвещается новая работа. В целом, это неделя, когда вам нужно держать глаза открытыми для возможностей.