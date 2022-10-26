Звезда «Битвы экстрасенсов» предсказала, что ждет Аллу Пугачеву за границей

Алла Пугачева снова сбежала в Израиль на фоне сложной мировой ситуации. Примадонна решила бросить своих соотечественников, несмотря на тяжелую обстановку.
Однако финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова считает, что в этой ситуации певица только проиграет. По мнению шаманки, Пугачева вряд ли найдет такое же признание общества на чужбине, какое у нее было в России.
«Во-первых, Пугачева уже немолодая, и ее армия поклонников состоит из представителей старшей возрастной группы — тех, кто родился и вырос в СССР. Молодежь слушает совершенно другую музыку. Соответственно, можно говорить о том, что звезда Пугачевой закатилась окончательно.
В глубине души Алла предчувствовала этот момент и на самом деле немножко лукавит — планы на отъезд из России она вынашивала довольно давно, а оппозиционные высказывания лишь способ сделать это с гордо поднятой головой.
И надо отметить, что поспешить с отъездом, в первую очередь, решил ее муж. И хотя любви и страсти между ними нет, это крепкий партнерский союз, и они дорожат друг другом», — заявила Кажетта.
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Экстрасенс считает, что вряд ли Пугачева вернется в Россию в ближайшее время.
«Все мосты сожжены. И если в отношении собственных карьерных перспектив будущее ее не беспокоит, так как она давно завершила карьеру, то Максиму Галкину* (признан иноагентом в РФ) в какой-то момент придется непросто.
Пути дальнейшей профессиональной самореализации за границей очень туманны. Семью ожидают мелкие неприятности, связанные с распоряжением имуществом и капиталом, оставшимся в России, которые они, впрочем, успешно преодолеют.
Разумеется, ни о какой нужде говорить не стоит — семья вплоть до внуков более, чем обеспечена на всю жизнь. Так что несмотря на чувство ностальгии, которое будет иногда терзать Примадонну, своего решения она не изменит и будет в кругу семьи жить, наслаждаясь уединением и более приятным климатом», — добавила Ахметжанова.