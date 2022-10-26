Звезда «Битвы экстрасенсов» предсказала, что ждет Аллу Пугачеву за границей

Алла Пугачева снова сбежала в Израиль на фоне сложной мировой ситуации. Примадонна решила бросить своих соотечественников, несмотря на тяжелую обстановку.

Однако финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова считает, что в этой ситуации певица только проиграет. По мнению шаманки, Пугачева вряд ли найдет такое же признание общества на чужбине, какое у нее было в России.

«Во-первых, Пугачева уже немолодая, и ее армия поклонников состоит из представителей старшей возрастной группы — тех, кто родился и вырос в СССР. Молодежь слушает совершенно другую музыку. Соответственно, можно говорить о том, что звезда Пугачевой закатилась окончательно.

В глубине души Алла предчувствовала этот момент и на самом деле немножко лукавит — планы на отъезд из России она вынашивала довольно давно, а оппозиционные высказывания лишь способ сделать это с гордо поднятой головой.

И надо отметить, что поспешить с отъездом, в первую очередь, решил ее муж. И хотя любви и страсти между ними нет, это крепкий партнерский союз, и они дорожат друг другом», — заявила Кажетта.