«События, важные для всех»: Василиса Володина назвала день, с которого откроется новая глава

Известный астролог Василиса Володина сделала астропрогноз на наступившую неделю, предупредив, что она будет очень важной.

Расписывая, чего ждать от каждого дня новой недели, Василиса Володина сделала особый акцент на вторнике как на самом важном этапе.

«Вторник — затмение — о нем уже писала-переписала, читайте. Он и последующие могут открыть новую главу в событиях, важных для всех», — уточнила Василиса Володина.

Происходящее на этой неделе Василиса Володина сравнила с некой болезнью.

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«А еще то, что мы наблюдали воочию последнее время, станет более засекреченным, подспудным. Воспалительный процесс внешне вроде бы затихает, но становится хроникой. Простите за это сравнение», — добавила Василиса Володина.