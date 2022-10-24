Астролог назвала время максимальных обострений: нужно потерпеть 15 дней

Астролог Ксения Шахова рассказала сайту 5-tv.ru о тяжелых днях, которые наступают уже 25 октября.
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В этот период произойдет солнечное затмение, под влиянием которого люди могут совершить множество неоправданных действий. Однако этим дело не закончится — 8 ноября произойдет уже лунное затмение, усилив энергию предыдущего.
Это очень тяжелый период как для отдельно взятых личностей, так и для целых государств, и влияние «коридора затмения» уже началось 10 дней назад. Впрочем, это видно даже по геополитической обстановке.
«Обстановка накаляется, особенно политическая, экономическая, социальная. Затмения действуют больше на государства, имеют влияние геополитическое. Это время максимальных проблем и обострений», — рассказала Шахова.