Астролог назвала время максимальных обострений: нужно потерпеть 15 дней

Астролог Ксения Шахова рассказала сайту 5-tv.ru о тяжелых днях, которые наступают уже 25 октября.

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В этот период произойдет солнечное затмение, под влиянием которого люди могут совершить множество неоправданных действий. Однако этим дело не закончится — 8 ноября произойдет уже лунное затмение, усилив энергию предыдущего.

Это очень тяжелый период как для отдельно взятых личностей, так и для целых государств, и влияние «коридора затмения» уже началось 10 дней назад. Впрочем, это видно даже по геополитической обстановке.