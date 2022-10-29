Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября для всех знаков зодиака

Простой неделю не назовешь, но все же она обещает быть более приятной, чем несколько предыдущих. Возможен конфликт между тем, что нужно, и тем, что хочется, между умом и сердцем, между эмоциями и разумом.

Завершается какой-то жизненный этап, открывая дорогу новому. Но пока это новое входит в нашу жизнь очень и очень осторожно.

Teleprogramma.pro расскажет, что ожидает на этой неделе каждый из знаков Зодиака.

Скорпион

Прекрасная неделя предстоит Скорпионам. Удача вам улыбается практически во всех сферах жизни. И лишь одно предостережение: избегайте больших скоплений людей.

Любовь

Скорпионы полны энтузиазма и обаяния, готовы ринуться в новые отношения. На этом пути есть подводные камни – любовные треугольники. Постарайтесь избежать попадания в них.

Финансы

Проблемы поджидают только тех Скорпионов, кто склонен к нечестным поступкам или поспешным решениям. Остальным все удается – только руку протяни.

Здоровье

Ноябрьская погода – не самый лучший друг здоровья, поэтому самое время вспомнить наставления мам, которые заставляли нас носить шапки. Простуды никому не нужны.

Овен

На этой неделе есть пара предостережений для Овнов. Во вторник будьте особенно осторожны и внимательны, постарайтесь избегать шумных сборищ. А также в течение всей недели стоит остерегаться внезапных и радикальных решений. В целом же вам предстоит продуктивная неделя, хорошая и для работы, и для финансов, и для любви.

Телец

Тельцов пока порадовать особо нечем. В первую очередь это коснется взаимоотношений с людьми. Те, кто вам нравится, совсем вами не интересуются, зато те, кто вам безразличен, ищет вашего внимания. Вот такой перекос. Однако не стоит слишком расстраиваться. Это временно. Ищите единомышленников – с этими людьми вы сможете в едином порыве двигаться к общей цели.

Близнецы

У Близнецов, напротив, никакой асимметрии в отношениях, они сумеют добиться взаимности. Предостережение есть и для Близнецов: ничего противозаконного, ничего противоправного – выйдет вам боком, не обрадуетесь. Скандалы, интриги, расследования, а также всячески авантюры – это явно лишнее на этой неделе.

Рак

Раков ожидает продуктивная неделя, вы сумеете достичь хороших результатов. С людьми из близкого круга у вас будет полная гармония в отношениях. Это касается любого партнерства – и делового, и дружеского, и любовного. А вот за пределами этого круга – бесконечные недоразумения, непонимание и даже агрессия. Впрочем, когда вас заботили посторонние, если с близкими гармония?

Лев

Львов могут беспокоить отношения с окружающими. Чего точно не стоит делать, так это ввязываться в скандалы, выяснять отношения, заводить новые знакомства и заниматься преследованием или унижением кого бы то ни было, даже если он вам не нравится по объективным причинам. Сконцентрируйтесь на работе – именно там вас ждут победы большие и малые.

Дева

Девы, кажется, имеют все шансы выкарабкаться из проблем прошлого периода. У вас отлично получится договариваться, строить партнерские отношения, добиваться успеха в работе, карьере и личной жизни. При этом вам, как и многим другим знакам, следует избегать «мутных делишек», афер и моральной нечистоплотности.

Весы

Увы, Весы не относятся к счастливчикам недели. В личной жизни все через пень-колоду, да и в деловой сфере все не лучше. Но вместо того, чтобы расстраиваться, кусать локти, посыпать голову пеплом и заниматься другими столь же бесполезными вещами, окунитесь в рутину, маленькие дела и повседневные хлопоты. Это поможет вам обрести равновесие и принести пользу самим себе.

Стрелец

С бизнесом по-прежнему все идет не очень хорошо. Действовать нужно предельно аккуратно, а многие вещи нужно и вовсе просто переждать. Не поддавайтесь на провокации и не идите на неоправданный риск. Зато с финансами ситуация нормализовалась и стабилизировалась. К тому же вы в прекрасной «мыслительной» форме и способны принимать верные решения.

Козерог

Напряженные ситуации, которые последнее время преследовали Козерогов, наконец-то начнут выравниваться. Ваша душенька должна быть довольна – ведь вы снова сможете взять под контроль большую часть жизненных сфер. Вы удачливы в работе и деньгах. В личной жизни все немного запутаннее, но вы можете справиться и с этим.

Водолей

Водолеи несколько утратили благосклонность звезд, и неделя им предстоит более чем скромная. Вторник – день особенно тяжелый, по крайней мере, на этой неделе. Лучше всего в этот день инициативы не проявлять, а «сидеть и не высовываться». И тогда вполне возможно, что дела наладятся сами собой.

Рыбы

Не то чтобы Рыбам на этой неделе везло. И в отношениях с людьми все как-то не так, и с работой не очень, и с финансами нестабильно. Но у вас есть вы. А это самое главное. Посвятите неделю тщательному планированию, визуализируйте хорошее. Мысль материальна. И уж для кого – для кого, а для вас не составит никакого труда «намечтать» прекрасное будущее.