Повышение! Знаки зодиака, для которых 25 октября будет удачным днем

Фото: freepik.com/rawpixel.com

Фото: freepik.com/rawpixel.com

Водолеям, например, могут повысить зарплату.

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что вторник, 25 октября, будет удачным днем для всех, кто ждал возможности блеснуть своими талантами на работе и заслужить повышение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Скорее всего, вам поручат важное задание со строгими сроками выполнения. Это станет проверкой вашего трудолюбия, искренности и преданности делу. Это идеальное время для того, чтобы использовать свой талант для продвижения по карьерной лестнице.

 

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Раки (22 июня – 22 июля)

Если вы ищете работу, в этот день вас ждут хорошие новости. Новая работа даст толчок вашим карьерным перспективам.

Водолеи (21 января – 19 февраля)

Ваше начальство по достоинству оценит вашу усердную работу. Вы вполне можете получить повышение в должности или в зарплате. Самое время экспериментировать и рисковать в карьере.

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