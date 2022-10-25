Повышение! Знаки зодиака, для которых 25 октября будет удачным днем

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что вторник, 25 октября, будет удачным днем для всех, кто ждал возможности блеснуть своими талантами на работе и заслужить повышение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Скорее всего, вам поручат важное задание со строгими сроками выполнения. Это станет проверкой вашего трудолюбия, искренности и преданности делу. Это идеальное время для того, чтобы использовать свой талант для продвижения по карьерной лестнице.