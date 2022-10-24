Если вы рождены в эти даты, готовьтесь к наихудшему сценарию: отсчет уже пошел

Астролог Ксения Шахова назвала даты рождения тех, чья жизнь изменится в период «коридора затмений». Он начинается 25 октября с солнечного и заканчивается 8 ноября лунным, пояснила эксперт сайту 5-tv.ru.

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В эти дни многие люди будут ощущать влияние планет и могут вести себя не очень адекватно. Людям нужно взять себя в руки и постараться не предпринимать каких-то неоправданных действий, ибо последствия их могут быть самыми тяжелыми.

Больше всего «коридор затмений» повлияет на людей, появившихся на свет в период с 7 по 9 ноября, с 5 по 7 мая, с 24 по 26 октября, с 15 по 17 июня, независимо от года рождения.

Эксперт предупредила, что влияние этого энергетически насыщенного периода «включается» за неделю-полторы до самого события, то есть отсчет уже пошел.