Новый пророк и перемирие с соседями: что предсказывал России на 2023 год знаменитый провидец Вольф Мессинг

Известного предсказателя Вольфа Мессинга современники называли видевшим сквозь время.
Его прогнозам доверял даже Иосиф Сталин. Вольф Мессинг предсказал падение Третьего Рейха, точно назвал дату победы в Великой Отечественной войне.
Есть у него и пророчества по поводу 2023 года. Вольф Мессинг сделал несколько предсказаний, касающихся событий в России.
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Вольф Мессинг предполагал, что 2023 году в России появится неизвестный ранее пророк. Его предсказания будут иметь влияние на политику, а созданное им учение сплотит людей по всему миру.
Кроме этого, экстрасенс высказывался и по поводу перемирия двух соседствующих стран — России и Украины. Он считал, что двум похожим по менталитету народам надоест конфликтовать, и в обеих странах появятся лидеры, которые смогут вывести свои государства на принципиально новую ветвь развития.
По материалам Marie Claire