Новый пророк и перемирие с соседями: что предсказывал России на 2023 год знаменитый провидец Вольф Мессинг

Вольф Мессинг предполагал, что 2023 году в России появится неизвестный ранее пророк. Его предсказания будут иметь влияние на политику, а созданное им учение сплотит людей по всему миру.

Кроме этого, экстрасенс высказывался и по поводу перемирия двух соседствующих стран — России и Украины. Он считал, что двум похожим по менталитету народам надоест конфликтовать, и в обеих странах появятся лидеры, которые смогут вывести свои государства на принципиально новую ветвь развития.

По материалам Marie Claire