«Февраль все развернет, а весна — катастрофична»: астролог Драган озвучила важные циклы для России в 2023

Астролог Светлана Драган в студии программы Николая Цискаридзе «Сегодня вечером» дала прогноз о том, что ждет Россию в новом 2023 году. При этом эксперт выделила несколько важных и, можно сказать, переломных циклов.

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Так, астролог дала понять, что все в последнее время пребывали в определенном напряжении. И в ближайшие два-три месяца возникнет желание вырваться из этого состояния. Однако декабрь 2022-го едва ли порадует послаблением, последний месяц года будет сравнительно тяжелым, несмотря на изменения и метаморфозы. Каким же выдастся для россиян 2023 год?

«Февраль может еще раз развернуть и заставить нас как бы вернуться на путь напряжения. И это в какой-то момент удастся. Но весна станет уникальной и удивительной. Она, с одной стороны, катастрофична по форме и радикализму перемен, но мы ощутим формирование ядра, где есть дух и мощь», — отметила Драган.

При этом астролог не видит ничего страшного в том, что кто-то «отваливается», уезжает. Весна, по мнению эксперта, немного всех раскрепостит от прессинга. И буквально в марте повестка будет совершенно иной.