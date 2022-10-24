«Гнев ослабевает. Человеколюбие усиливается»: Володина предрекла хорошее будущее

Астролог Василиса Володина долгое время говорила, что с волнением ждет «коридора затмений», который, по ее данным, начинается 25 октября и заканчивается 10 ноября.

В это время люди могут совершить самые необдуманные поступки. Поддаться эмоциям и изменить свою жизнь не в лучшую сторону.

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Однако сейчас Василиса Володина увидела в ближайшие дни позитивные знаки. С 24–30 октября, по словам астролога, «Юпитер готовится бултыхнуться в Рыбы» и это — хороший фактор. «А еще он должен усмирять воинственность тех, кто за правду», — уточнила эксперт.

На фоне геополитических событий слова Володиной действительно выглядят обнадеживающе.

«Праведный гнев ослабевает, человеколюбие усиливается, правда, через усиление какого-то страдания, через неудачи», — уточнила Володина в своем телеграме.

Глядя на звезды, она допустила, что люди с самыми жесткими позициями в этот период могут немного отступить от своих принципов.