Володина предупредила, чем опасен понедельник, 24 октября

Василиса Володина дала прогноз на неделю с 24 по 30 октября. Так, астролог описала, какими будут выходные на текущей неделе и назвала день, когда остро встанет финансовый вопрос.

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В силу вступает период коридора затмений, он займет даты с 23 октября по 10 ноября. Все это время, как считает Василиса Володина, стоит проявить терпение и не привлекать к себе лишнего внимания.

Также астролог поделилась, что таит в себе понедельник, 24 октября, и чем этот день опасен.