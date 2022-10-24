Астролог — грядет сильный день: можно загадать желание о мире, деньгах, здоровье, второй половинке

Астролог и эксперт программы «Доброе утро» Юлия Урусэль предупредила, что грядет солнечное затмение. Этот день считается очень сильным энергетически, поэтому самое время попросить о заветных вещах высшие силы — есть большой шанс быть услышанным.
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Посылать свои мечты в космос следует 25 октября с 14.00 и до 15.00 по Москве, в самый пик затмения.
«Итак, настраиваемся на энергии затмения и отправляем во Вселенную только правильные посылы: на взаимную любовь, профессиональный рост, творческую реализацию, финансовое благополучие, рождение детей, приобретение дома для своей семьи, на исцеление, на мир и гармонию везде и во всем!» — поведала эксперт в своем телеграме.