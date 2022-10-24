Астролог — грядет сильный день: можно загадать желание о мире, деньгах, здоровье, второй половинке

Астролог и эксперт программы «Доброе утро» Юлия Урусэль предупредила, что грядет солнечное затмение. Этот день считается очень сильным энергетически, поэтому самое время попросить о заветных вещах высшие силы — есть большой шанс быть услышанным.

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Посылать свои мечты в космос следует 25 октября с 14.00 и до 15.00 по Москве, в самый пик затмения.