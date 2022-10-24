Вся Вселенная придет на помощь! Назван главный везунчик ноября среди знаков китайского зодиака

Практикующий астролог Ба-Цзы Наталья Гурьянова в свежем прогнозе назвала один знак восточного гороскопа, которого можно назвать абсолютным везунчиком в ноябре.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Ко всему прочему, эксперт дала понять, что основной мотив последнего осеннего месяца 2022 года — соединение напора и рациональности, умение сохранять баланс и создавать внутренний комфорт.

Астролог считает, что главным везунчиком ноября вполне могут стать Лошади.

«Для Лошади приходит звезда небесной удачи. А это значит, что вся Вселенная придет на помощь вашим истинным желаниям», — заверила эксперт.

При этом астролог уточнила, что представителям этого знака китайского зодиака стоит заручиться поддержкой наставника или покровителя. Ноябрь станет для них идеальным временем для поездок и перемещений.

По материалам 7days