Володина дала прогноз, что ждать от выходных 29 и 30 октября на первой неделе коридора затмений

Коридор затмения вступает в свои права, этот период займет даты с 23 октября по 10 ноября. Василиса Володина советовала проявлять в это время большую чуткость к себе, «затаиться и стать невидимкой». Отказаться от споров, не вызывать конфликтов, не идти на риск, если он граничит с бесшабашностью, отложить выяснения отношений с близкими и окружающими.

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В свежем прогнозе на текущую неделю с 24 по 30 октября астролог дала прогноз, что ждать от выходных в период коридора затмения.

«Суббота — многодельная. Воскресенье — поможет сдержанности и одновременно взбодрит», — отметила Володина в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали, какой прогноз на каждый день дала астролог на неделе с 24 по 30 октября.