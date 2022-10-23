Володина назвала день на неделе с 24 по 30 октября, когда остро встанет вопрос денег

Период с 23 октября по 10 ноября ознаменуется коридором затмений. В это время, как говорит Василиса Володина, стоит поберечь себя и не проявлять излишнюю инициативу.

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Также астролог дала прогноз на будущую неделю с 24 по 30 октября. Володина назвала день, который будет сопряжен с финансовыми тревогами. О какой дате речь? Это середина недели - 26 октября.

«Среда – перевозбужденная в который раз нервная система и тревоги по денежным поводам», - добавила Володина в своем Telegram-канале.

Также астролог назвала самый конфликтный и аварийный день на будущей неделе.