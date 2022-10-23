Бережемся! Василиса Володина назвала самый конфликтный день следующей недели - точная дата

В силу вступает коридор затмений, он займет период с 23 октября по 10 ноября. В это время, как считает Василиса Володина, стоит отказаться от переменен, не дразнить судьбу, избегать лишних провокаций и выяснения отношений, а также не рисковать, проявляя излишнее геройство и взбалмошность.

Также астролог дала прогноз на будущую неделю с 24 по 30 октября. Так, Василиса Володина назвала день, который будет отличаться наивысшей конфликтностью и аварийностью. О какой дате речь? Это середина недели при коридоре затмений. Вдумчивость, серьезность и ответственность стоит проявить 27 октября.

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«Четверг – конфликтный, аварийный, еще раз провокационный. Дерзость и вызов неуместны. Бережемся!» - добавила Володина в своем Telegram-канале.

Кстати, суббота, 29 октября, обещает быть многодельной. А воскресенье, 30 октября, будет сдержанной и одновременно взбодрит.