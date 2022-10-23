Неделя с 24 по 30 октября: Володина дала прогноз на каждый день - деньги, ссоры, аварийность

Василиса Володина в свежем прогнозе рассказала, какой будет будущая неделя с 24 по 30 октября.

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Венера накаляет страсти (вышла в Скорпион);

Затмение;

Пара неприятных квадратов Меркурия;

Марс разворачивается к концу недели, давая откат и отступление во всех делах;

Юпитер готовится «бултыхнуться» в Рыбы – хороший фактор.

Понедельник, 24 октября, идеально подойдет для решения всех вопросов с детьми до 15 лет. День, как выразилась астролог, «договороспособный», но с некоторой толикой провокации.

Вторник, 25 октября, ознаменуется затмением. Он и последующие могут открыть новую главу в событиях, которые так важны для всех.

Среда, 26 октября, в этот день вероятны тревоги по денежным вопросам.

Четверг, 27 октября, выдастся конфликтным, аварийным и еще раз провокационным.

«Дерзость и вызов не уместны. Бережемся!» - добавила Володина в своем Telegram-канале.

Пятница, 28 октября, более позитивный день, который подарит улучшение настроения и будет более конструктивным.

Суббота, 29 октября, хотя это и выходной день, будет многодельной.

Воскресенье, 30 октября, окажется сдержанным и одновременно взбодрит.