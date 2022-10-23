«Прошли низкую точку падения в 90-е, такого кризиса не будет»: астролог Левин - что ждет Россию

В студии программы Николая Цискаридзе «Сегодня вечером» ректор Московской академии астрологии Михаил Левин заговорил о том, что ждет Россию в будущие годы.

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«Прошли самую низкую точку падения, это было в 90-е годы, больше такого кризиса в ближайшее время не будет», - считает астролог.

В студии ток-шоу эксперт также дал долгосрочный прогноз на будущее. Никаких глобальных катастрофических перемен, как дал понять Михаил Левин ждать не стоит.

«Сейчас идет медленный подъем, не ровный… 2022 год — переломный, поворотный. С этого момента начинается очищение разных бед», - пояснил астролог.

Ситуация начнет выравниваться, как считает эксперт, не раньше 2024 года.

По материалам «Сегодня вечером»