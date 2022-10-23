Астролог Драган дала прогноз, чего ждать от весны 2023: «В марте, повестка будет совершенно другой»

Астролог Светлана Драган считает, что декабрь 2022 года выдастся тяжелым, несмотря на определенную смену координат. Февраль между тем может заставить всех как бы вернуться на путь напряжения. Зато весна 2023 года ознаменуется уникальными и удивительными событиями.

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«Весна, с одной стороны, катастрофична по форме и радикализму перемен, но мы ощутим формирование... ядра, где есть дух и мощь. Пусть кто-то отваливается, откалывается, уезжает… Этот единый «организм» должен быть здоров. Весна немножко раскрепостит от прессинга, буквально в марте, повестка будет совершенно другой», - поведала астролог.

Ранее Василиса Володина предрекла два серьезных перелома — первый к концу октября – началу ноября. Второй — весной 2023 года. Это время нужно пережить.

По материалам программы «Сегодня вечером»