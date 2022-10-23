Астролог дала главную рекомендацию на ноябрь 2022 всем знакам восточного гороскопа

Практикующий астролог Ба-Цзы Наталья Гурьянова дала совет всем знакам восточного гороскопа на ноябрь.

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Так, эксперт дала понять, что основной мотив ноября - это соединение напора и рациональности, умение при любой активности сохранять баланс и создавать себе внутренний комфорт.

Какую же опасность нам несет ноябрь - выгореть, не получив желаемого из-за чрезмерной отдачи на старте.

При этом Наталья Гурьянова считает, что лучшей стратегией ноября станет так называемый марафонский бег. Нужно четко распределить силы от начала и до конца месяца. Также важно преодолеть свои страхи, проявив максимальную аккуратность там, где речь зайдет об отношениях.

Ко всему прочему, астролог оставила важную рекомендацию на ноябрь для всех знаков восточного гороскопа. Главное - беречь свое здоровье. Для этого нужно равномерно распределять нагрузку, не забывать разбавлять насыщенный и плотный график отдыхом, а также уходом за собой и телом.

По материалам 7days