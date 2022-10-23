Сотворит кульбит с накоплениями! Володина предостерегла один знак зодиака о деньгах в октябре

Василиса Володина в свежем прогнозе на своей личной страничке в микроблоге намекнула, что октябрь - это всегда главное весовское время.

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Поэтому Весы сейчас побудут в роли ораторов и персоны, которая притягивает всеобщее внимания.

«Как никогда Весам сейчас важно быть услышанным и понятным», - добавила астролог.

При этом Василиса Володила оставила ряд предостережений этому знаку зодиака, посоветовав им не высказываться по любому поводу, а выбирать только особенно важные темы - так впечатление у окружающих будет ярче. Особое внимание Весам нужно уделить финансам.