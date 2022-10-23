С 25 октября стать хладнокровным! Володина дала совет в любовном гороскопе одному знаку зодиака

Василиса Володина в личном микроблоге оставила прогноз на октябрь 2022. Так, астролог предостерегла Тельцов, заглянув в их любовный гороскоп.

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Василиса Володина дала понять, что представители этого зодиакального круга должны проявить терпение к своим вторым половинкам. Особенно это касается последней декады месяца.

«Ситуация в личной жизни или с любимым человеком после 25.10 потребует выдержки и хладнокровия, готовьте их заранее», - пояснила астролог.

Что же касается остальных сфер жизни, что Василиса Володина намекнула, что решение финансовых вопросов будет отнимать у Тельцов слишком много сил. При этом повседневная жизнь удивительным образом станет более приятной.