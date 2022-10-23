Страны, которые были в забвении, воскреснут! Тамара Глоба предсказала, каким будет будущее

Тамара Глоба не сомневается, что 2023 год станет самым сложным в последней тройке лет - 2021, 2022 и 2023. Так, астролог дала понять, что в обозримом будущем нас ждут значимые перемены.

Мир полностью меняется, по большому счету метаморфозы коснутся абсолютно всего — цивилизация, экономика, психология. При этом люди, которые имели много, опять останутся без всего.

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Кроме того, в 2023 году в мире могут происходить наводнения и землетрясения. Однако в конце концов все начнет налаживаться.

События, которые касаются этого жесткого периода, приведут в последствии к желанию объединиться всем миром. Тамара Глоба дала понять, что в ближайшем будущем все кардинально изменится.