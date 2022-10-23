Эхо событий в последующих 7-9 месяцах! Глоба дала прогноз, чего ждать от 2023 года

Тамара Глоба в свежем астропрогнозе уточнила, что текущий октябрь - месяц Весов, выдался абсолютно нестандартным. Обычно это равновесный период, в котором сопутствует удача. Но в 2022 году октябрь выдался довольно спорным.
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События, которые предшествовали этому, начались еще в конце лета. С конца августа пошел период противостояния Марса. Астролог не сомневается, что эхо событий еще затронут последующие 7-9 месяцев.
Так, моменты, которые напрямую касаются противостояния Марса переходят и на 2023 год.
«Поэтому мы с вами только вступаем в новый период времени, который раскачивает события мирового масштаба. Это касается и России и практически всего мира», - добавила Глоба.
Также астролог подчеркнула, что будущий год станет самым сложным в последней тройке лет - 2021, 2022 и 2023. Судя по всему, никакого облегчения ждать не приходится.
«И только через 2-2,5 года начнется период, когда все начнет вставать на свои места», - пояснила астролог в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».
Кроме того, Тамара Глоба дала понять, что мир полностью меняется, по большому счету изменится абсолютно все — цивилизация, экономика, психология.
Так, люди, которые имели много, опять останутся без всего. А те, кто не имели ничего, в какой-то нужный момент захватят в свои руки то, что будет новым.
По материалам YouTube-канала Тамары Глобы