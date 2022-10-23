С конца октября и до конца года! Тамара Глоба дала прогноз, какая волна «захватит» народ

В период с 23 октября по 10 ноября в силу вступит коридор затмения. В эти даты, как считают астрологи, особенно важно сделаться «невидимкой». Отказаться от рискованных предприятий, отложить все возможные споры, обойтись без конфликтов и выяснения отношений и с окружающими, и с близкими.

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В свою очередь, Тамара Глоба в свежем астропрогнозе дала понять, что народ «захватит» очередная волна. О чем речь?

«С конца октября и до конца года обострится волна миграции», - пояснила астролог.

Ко всему прочему, Тамара Глоба заверила, что октябрь 2022 года отличается неравновесным периодом. Споры идут вокруг авторитетов, общественной жизни, семейных вопросов, молодежи, переездов, перемещения – это время миграции, это время поиска. И, конечно, это время метаний.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба