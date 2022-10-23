Тамара Глоба назвала два благоприятных условия с позитивным значением в октябре 2022 для россиян

Тамара Глоба в свежем прогнозе объяснила, почему октябрь 2022 года стал нетипичным. Дело в том, что октябрь - это месяц Весов. Обычно он равновесный, удачный и приводит голову в состояние трезвого равновесия, когда каждый задумываетесь над тем, что свершилось в этом году и что ждет впереди.

Октябрь - это месяц гармонии, Бабьего лета, хорошего настроения. Но в этом году, к сожалению, это совсем не так. В 2022 году октябрь – месяц довольно спорный.

Еще с конца августа пошел период противостояния Марса. Нынешние события можно сказать «аукнутся» в 2023-м. Это влияние будет ощутимо в последующих 7-9 месяцах, словно эхо.

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В 2022 году октябрь отличается неравновесным периодом. Споры идут вокруг авторитетов, общественной жизни, семейных вопросов, молодежи, переездов, перемещения – это время миграции, это время поиска. И, конечно, это время метаний.

При этом астролог выделила два благоприятных условия с позитивным влиянием в октябре 2022 года для россиян.

«В тоже время октябрь - это период укрепления общественного положения. Возможного укрепления финансового и укрепления духа. Так, благодаря усилиям многих людей из разных общественных и социальных слоев будет возможно поддержать ту систему, которая во многом была разрушена. Огромная роль принадлежит дипломатам, а также переговорным процессам», - добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы