Тамара Глоба назвала дни повышенной аварийности на последней неделе октября

В самое ближайшее время в силу вступит коридор затмения, который займет даты от 23 октября до 10 ноября. В эти дни стоит проявить особую осознанность.

Астрологи советуют исключить любой риск, избегать споры, не создавать конфликтных ситуаций, воздержаться от выяснения отношений с близкими.

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В свою очередь, Тамара Глоба назвала дни на последней неделе октября, которые будут отличаться повышенной аварийностью. В этот период стоит не забыть о концентрации, ответственности и собранности.

Дни повышенной аварийности – 25, 26 и 29 октября.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы