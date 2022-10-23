Тамара Глоба объяснила, как текущие события на фоне противостояния Марса «аукнутся» в 2023

Тамара Глоба объяснила, какое влияние нынешние события окажут на 2023 год. Произошедшее отразится на дальнейших процессах, став своего рода отголоском. Астролог дала понять, что октябрь 2022 года значительно отличен тому, каким должен быть это месяц. И вот почему!

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Октябрь месяц Весов. Обычно он равновесный, удачный и приводит голову в состояние трезвого равновесия, когда каждый задумывается над тем, что свершилось в этом году и что ждет впереди.

«Месяц гармонии, Бабьего лета. Но в этом году это, к сожалению, это не так, в 2022-м октябрь – месяц довольно спорный», - пояснила Глоба в своем астропрогнозе.

События, которые предшествовали этому, начались уже в конце лета. С конца августа пошел период противостояния Марса.

«Поскольку 2022 год, а также события, которые касаются противостояния Марса переходят и на 2023 год, затронут этот период буквально в течение последующих 7-9 месяцев, как эхо событий», - добавила астролог.

Кроме того, Тамара Глоба дала понять, что мы только-только вступаем в новый период времени, который раскачивает события мирового масштаба. Это касается и России и практически всего мира.

В 2022 году октябрь отличается неравновесным периодом. Споры идут вокруг авторитетов, общественной жизни, семейных вопросов, молодежи, переездов, перемещения – это время миграции, это время поиска. И, конечно, это время метаний.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы