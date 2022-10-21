Тамара Глоба назвала два знака зодиака, которым стоит поберечь семью в октябре

Тамара Глоба в октябрьском гороскопе назвала знаки зодиака, представили которых должны позаботиться о близких, переключив интерес на ту сферу жизни, что связана с семьей.

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Для Стрельца октябрь может стать периодом противостояния. На пустом месте могут возникнуть споры с партнерами и даже противниками. Трудности ждут и в отношениях с любимым человеком на фоне недопонимания.

Совет: Глоба дала понять, что сложнее всего будет в середине месяца — в это время стоит особенно беречь свою семью.

Ракам во второй половине октября стоит обратить внимание на любимых и детей.

Совет: Глоба призывает представителей этого зодиакального круга оказать поддержку тем, кто им особенно близок и дорог.

По материалам Grazia, YouTube-канал Тамары Глоба